Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Nick Cave, 'Live at Paradiso', 1992

La parabola artistica di Nick Cave è per molti versi esemplare, e dimostra una cosa che - in musica e in ogni altra forma d'arte - dovrebbe essere più che assodata: ispirazione, coerenza e duro lavoro sono gli unici viatici per garantirsi una rilevanza duratura. Il leader dei Bad Seeds, che oggi riempie le arene di tutto il mondo, ha iniziato come eroe del post punk off che più off non si poteva, per poi costruirsi, mattone dopo mattone, una credibilità inscalfibile che l'ha portato a essere una delle voci più importante sul panorama internazionale della canzone d'autore.

Uno di questi mattoni è stato posato ad Amsterdam, nel 1992:

Il tour è quello di "Henry's Dream", il settimo album di studio consegnato dall'artista con la sua band ai mercati. Sul palco del locale olandese è schierata la formazione classica dei Bad Seeds, quella composta da Mick Harvey e Blixa Bargeld alle chitarre, Martyn P. Casey al basso, Thomas Wydler alla batteria e dal compianto Conway Savage al pianoforte: in scaletta non mancano classici come "Tupelo", "From Her To Eternity" (eseguita dall'artista in chiusura del film dell'amico Wim Wenders "Il cielo sopra Berlino"), "The Carny" e "The Weeping Song", il toccante duetto tra King Ink e il leader degli Einstürzende Neubauten che i fan più recenti del cantautore australiano farebbero bene a conoscere.

Dallo scorso 9 marzo Rockol ha scelto di proporre ai propri lettori le registrazioni audio / video di alcuni dei più memorabili concerti mai portati sui palchi dai grandi nomi del rock internazionale, in attesa - speriamo il prima possibile - che non siano più necessarie le misure adottate dal governo italiano per far fronte allo stato di emergenza sanitaria causato dal diffondersi del Coronavirus. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.