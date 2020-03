Amici 2020, il serale. Seconda puntata: ecco chi è stato eliminato

Ieri sera, 6 marzo, è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici 2020 che è stata caratterizzata dall’eliminazione della ballerina Talisa Ravagnani, oltre che dall’assenza del pubblico in studio. Nonostante le disposizioni governative emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, infatti, il secondo appuntamento della diciannovesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi si è svolto regolarmente ma senza spettatori.

Talisa ha perso contro il cantante Jacopo Ottonello al termine dell’ultima sfida della gara, suddivisa in tre gironi. Il primo in classifica di ogni girone si è conquistato la maglia per accedere direttamente alla terza puntata.

Nel corso della serata si sono esibiti nello studio del talent anche Fabrizio Moro, che ha cantato con Jacopo Ottonello su “Portami via”. Loredana Berté ha duettato con Giulia Molino su “Che cosa vuoi da me”, Mahmood insieme a Gaia Gozzi ha proposto “Barrio” e “Soldi”, Al Bano si è esibito con Nyv su “Quando quando quando”. Albano Carrisi insieme a Romina ha cantato anche “Nostalgia canaglia” e “Cara terra mia” in due diversi momenti della serata che hanno coinvolto direttamente i professori di “Amici”.

Oltre che dal pubblico da casa tramite il televoto, le esibizioni dei concorrenti sono state giudicate dalla commissione interna (composta da Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per quanto riguarda il canto e da Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per quanto riguarda il ballo), da Peppe Vessicchio e Luciano Cannito - in qualità di esperti del var - e dalla giuria televisiva composta da Loredana Berté, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada.

Dopo le eliminazioni della scorsa settimana dei cantanti Martina Beltrami e Francesco Bertoli e quelle di questa sera, accedono alla terza puntata Gaia Gozzi, Nyv, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e i ballerini Nicolai Gorodiskii, Valentin Dumitru e Javier Rojas. Il terzo appuntamento con il serale di “Amici” andrà in onda il prossimo venerdì, 13 marzo, su Canale 5.