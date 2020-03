Miley Cyrus, aggiornamenti sul nuovo album ‘super rock’n’roll’

L’ideale seguito di “Younger Now” si prepara a fare il suo ingresso nel mercato e, in mancanza di una data di pubblicazione, Miley Cyrus ha comunque condiviso qualche aggiornamento su quella che andrà a configurarsi come la sua settima fatica discografica, “She Is Miley Cyrus”, inizialmente destinata a uscire lo scorso anno e poi posticipata a causa dell’operazione alle corde vocali alla quale Destiny Hope Cyrus – questo il nome all’anagrafe della cantante statunitense – si è dovuta sottoporre nel novembre 2019. “Ci sto andando molto vicina, sto sentendo l’urgenza”, ha raccontato l’artista nel corso di un’intervista con il DJ australiano Smallzy, aggiungendo: “Sono definitivamente attiva su di esso e pronta a partire”. E ancora: “Ho delle musica che suona super rock and roll e sono eccitata all’idea di condividerla, ma non manca molto”. Nel corso della chiacchierata con Smallzy Miley Cyrus ha anche raccontato di aver lavorato a “due, tre canzoni” dell’album insieme a Mark Ronson – già collaboratore di Miley Cyrus per il singolo “Nothing Breaks Like A Heart” del novembre 2018. Così descrive il disco l'ex Hannah Montana: “Vibrazioni tipo Joan Jett, semplicemente riportando il rock’n’roll. Adesso ho il taglio di capelli di mio papà, sono contenta di portare anche questo”. Conclude infine la cantante: “Se il 2019 era per i cuori infranti, il 2020 è per chi infrange i cuori”.

Un assaggio di “She Is Miley Cyrus” i fan l’hanno già avuto con i brani “Mother's Daughter" e "Slide Away" diffusi dalla cantante rispettivamente nel mese di giugno e di agosto 2019. Sempre nel 2019 l’artista americana ha dato alle stampe l’EP “She is Coming”, che stando alle indiscrezioni dovrebbe essere seguito quest’anno dagli altri due EP “She Is Here” e “She Is Everything”: “She Is Miley Cyrus” non sarebbe altro che l’intera trilogia. Ma sarà la stessa Miley a scoprire le carte, chiarendo le idee ai fan, nei prossimi giorni.