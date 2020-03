Zucchero: a Londra canta con Nick Mason, Bonnie Tyler, Paul Young e Gary Brooker. Video

Zucchero è stato tra i protagonisti ieri a Londra di "Music for the Marsden", evento di beneficenza che ha radunato sul palco della O2 Arena della capitale britannica star del pop e del rock internazionale come Gary Brooker dei Procol Harum (direttore artistico dell'evento), Eric Clapton e Cat Stevens, tra gli altri. Il bluesman - che in passato ha più volte accettato l'invito a partecipare a eventi del genere (a dicembre a New York condivise il palco con Sting, Springsteen, James Taylor e altri) - ha duettato di fronte al pubblico dell'arena londinese con Paul Young su "Senza una donna", per poi esibirsi anche insieme a Gary Brooker e a tutte le altre star della serata.

Con il fondatore dei Procol Harum Sugar ha proposto dal vivo "Salty dog", brano incluso all'interno del terzo disco della leggendaria formazione prog, uscito nel 1969. Ha poi duettato virtualmente con Luciano Pavarotti su "Miserere" e, a fine serata, ha condiviso il microfono con tutti i protagonisti dell'evento, da Tom Jones a Nick Mason dei Pink Floyd, passando per Cat Stevens, Paul Carrack e Bonnie Tyler, per una versione corale di "All you need is love" dei Beatles.Zucchero tornerà ad esibirsi dal vivo in Italia dopo l'estate, per una serie di spettacoli che saranno ospitati dall'Arena di Verona (i biglietti sono disponibili su TicketOne ).