Lady Gaga e l'incidente durante la conferenza sul Coronavirus: il video diventa virale (come la sua risposta)

È diventato così virale da arrivare direttamente oltreoceano, alla stessa Lady Gaga, tramite una pagina di fan: è un video tratto dalla conferenza stampa tenuta la scorsa domenica dalla Regione Liguria sul tema dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus. Ad un certo punto, mentre gli esperti stavano illustrando ai giornalisti presenti le ultime novità legate alla diffusione del virus e alle misure di contenimento, dal cellulare di qualcuno è accidentalmente partita della musica. Nello specifico, l'ultimo singolo di Lady Gaga, "Stupid love", che lo scorso venerdì ha segnato il ritorno della popstar americana sulle scene discografiche. Qualcuno ha ironizzato: "È la sigla finale", alludendo alla fine dell'intervento di uno degli esperti che sedevano dietro al tavolo.

and this is why I make music https://t.co/uiliyr3sYk — Lady Gaga (@ladygaga) March 4, 2020

La clip è stata rilanciata sui social da Gaga Media, pagina di fan dedicata alla voce di "Poker face", e diventando virale è arrivata direttamente a Lady Gaga. Che, forse anche per sdrammatizzare un po' la tensione per le notizie sulla diffusione del Coronavirus, ha scritto su Twitter: "And this is why I make music", "Ed ecco perché faccio musica".

"Stupid love" anticipa il nuovo album in studio di Lady Gaga, "Chromatica", in uscita il 10 aprile, a tre anni e mezzo di distanza dal precedente "Joanne".