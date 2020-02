Lady Gaga, ascolta il nuovo singolo ‘Stupid Love’: video

La prima anticipazione del nuovo, il sesto, album di Lady Gaga è arrivata, dopo il breve teaser diffuso ieri, 27 febbraio, dalla popstar statunitense: “Stupid Love” è ora disponibile, accompagnata dal video diretto da Daniel Askill, all’ascolto. Si legge nell’introduzione: “Mentre gli Spirituali pregano e dormono per la pace, i Gentili punk combattono per Chromatica”.

Il brano è il primo singolo di Miss Germanotta a non essere legato a un film dai tempi di “Joanne”, l’ultimo capitolo discografico dell’artista, datato 2016. Al disco sono infatti seguiti solamente i brani legati alla pellicola “A Star is Born” di Bradley Cooper “Shallow”, "Always Remember Us This Way" e "I'll Never Love Again". Quanto al disco del quale “Stupid Love” farà parte ancora non si sa molto. Raccontava in una recente intervista Lady Gaga: “Qualcuno l’altro giorno mi ha chiesto quale fosse il mio obiettivo con questo album e suona davvero ridicolo quando lo dico ad alta voce. Ma dico ‘vorrei pubblicare musica che una bella fetta del mondo ascolterà e che diventi parte della loro vita di tutti i giorni e li renda felici ogni singolo giorno’”.

Riferisce il magazine statunitense Consequence of Sound che Gaga ha lavorato al disco nello studio di casa sua insieme ai produttori come Max Martin, BloodPop e Tchami. “È stato molto emozionante per me fare questo album, piangevo tutto il tempo”, riferisce sempre il magazine di Chicago citando la popstar, che avrebbe raccontato che il disco si ispira in larga parte alla fine della sua relazione con Christian Carino. Riporta ancora CoS le parole della voce di “Bad Romance”, che accenna a “Stupid Love”: “Sono piuttosto sicura che quando si decide di essere vulnerabili è davvero spaventoso e penso che sia molto spaventoso per molte persone e ci sono molti tipi di leggi e costrutti e cose che sono state costruite intorno a noi a sai cosa? Vorrei che collassassero più muri possibile e che le persone dicano ‘voglio il tuo stupido amore. Ti amo’”.

Il prossimo mese di aprile Lady Gaga riprenderà la residency a Las Vegas inaugurata nel dicembre 2018: le date in programma al Park Theatre della Città delle luci sono ancora una decina circa