Lady Gaga: il nuovo album è 'Chromatica', esce ad aprile

A distanza di pochi giorni dall'uscita di "Stupid love", il singolo che ha segnato il suo ritorno sulle scene discografiche dopo l'era di "Joanne" (il suo ultimo disco, uscito nel 2016) e l'esperienza al fianco di Bradley Cooper per "A star is born", Lady Gaga annuncia il titolo e la data d'uscita del suo nuovo album, "Chromatica": arriverà nei negozi ad aprile, a distanza di tre anni e mezzo dal precedente. La popstar statunitense lo ha annunciato oggi nel corso di un'intervista concessa a Zane Lowe ai microfoni di Beats 1.

Per le lavorazioni del disco Lady Gaga ha voluto al suo fianco Bloodpop, vero nome Michael Tucker, produttore discografico e musicista statunitense classe 1990 già al suo fianco in "Joanne". A proposito dei nuovi brani, Gaga anticipa:

"Ci sono tutti i colori e tutti i suoni. In certo senso è un modo per parlare di inclusività".

E ancora, parlando del concept del sequel di "Joanne":

"'Chromatica' è uno stato d'animo. E il mio stato d'animo attuale".

"Chromatica" è il sesto album di Lady Gaga, dopo "The Fame" del 2008, "Born this way" del 2011, "Artpop" del 2013, il disco congiunto con Tony Bennett "Cheek to cheek" del 2014 e "Joanne" del 2016.