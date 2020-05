Le prime 10 canzoni internazionali da classifica: “Lambada” dei Kaoma

Il testo che segue è tratto dal libro "Mezzo secolo di ritornelli" di Stefano Cilio.

La canzone fu pubblicata nell’estate del 1989 dal gruppo francese Kaoma, in collaborazione con la cantante brasiliana Loalwa Braz, e oltre a essere il tormentone di quell’anno è anche diventato un classico dei balli latino-americani di coppia e una delle canzoni in lingua portoghese più diffuse nel mondo.

“Lambada” è una versione non autorizzata della canzone del 1981 “Llorando se fue”, brano acustico in spagnolo inciso dal gruppo boliviano Los Kjarkas, specializzato in musica andina. I membri del gruppo intentarono una causa per plagio, che vinsero grazie al fatto che le due melodie fossero identiche e che la loro versione fosse stata depositata alla Siae tedesca (Gema), ottenendo un risarcimento il cui valore non è mai stato reso pubblico.

La versione dei Kaoma è stata adattata al ritmo di quello che poi diventerà il ballo Lambada e tradotta in portoghese per avere appeal nel mercato brasiliano. Il ballo Lambada è un tipo di danza di coppia ad alto tasso erotico, in cui i partner sono estremamente vicini l’una all’altro e ancheggiano sinuosamente strusciandosi in modo allusivo e sensuale.

Il video è ambientato in una spiaggia brasiliana e i due protagonisti principali sono i giovanissimi ballerini Chico e Roberta. A seguito dell’immenso successo di “Lambada” i Kaoma hanno reinciso la canzone sia in inglese che in spagnolo; notevole anche il riscontro ottenuto al Festivalbar, grazie al quale il gruppo si affacciò per la prima volta in Italia. Il successo mondiale della canzone è testimoniato dall’aver raggiunto la posizione numero uno in undici paesi (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera), con oltre 5 milioni di copie vendute solo nel 1989.

Nel 2009 è uscita una nuova versione, “Lambada 3000”, in cui il famoso disc-jockey e produttore Gregor Salto ha reinterpretato la canzone in chiave house; per l’occasione Loalwa Braz ha reinciso le parti vocali ma il successo di questo remix si è limitato al Belgio e all’Olanda.

In tempi recenti la cantante portoricana Jennifer Lopez ha utilizzato una melodia del ritornello di “Lambada” nel suo grande successo “On the Floor”, prodotto nel 2011 da RedOne e cantato assieme a Pitbull, arri- vando al numero uno di oltre venti classifiche nazionali. Il successo della canzone fu tale da far rientrare “Lambada” nelle classifiche di vendita, facendola esordire a distanza di decenni nel mercato digitale.





Questa scheda è tratta da “Mezzo secolo di ritornelli – Le canzoni più presenti nelle classifiche di vendita italiane”, di Stefano Cilio, Arcana Edizioni, per gentile concessione dell’editore.(C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.

Nota: l’autore del libro ha deciso di inserire in un sistema tutte le classifiche settimanali di vendita dei dischi in Italia uscite in sessant’anni, scegliendo solo le prime dieci posizioni per un criterio di omogeneità.

Una volta raccolti tutti i dati, per ciascuna delle 3.131 classifiche settimanali è stato assegnato dalla prima alla decima posizione un punteggio decrescente (ponderato sulla base della media delle vendite nel nostro paese). Ciascuna canzone entrata anche solo per una settimana al numero dieci ha così ottenuto un punteggio relativo alla propria presenza, e una volta stabilita la graduatoria complessiva dei 4.134 brani considerati, di cui 757 sono arrivati al numero uno, le canzoni con il punteggio totale più alto sono andate a formare una sorta di classifica delle classifiche.