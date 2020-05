Le prime 10 canzoni internazionali da classifica: “On my own” di Nikka Costa

Il testo che segue è tratto dal libro "Mezzo secolo di ritornelli" di Stefano Cilio.

La canzone è il singolo d’esordio di una giovanissima Nikka Costa, che nel 1981 commosse l’Italia con la sua interpretazione della canzone “(Out Here) On My Own”, la cui versione originale era presente nella colonna sonora del musical cinematografico “Fame” (1980). Figlia del famoso musicista, produttore e arrangiatore italo-americano Don Costa, Nikka ottenne un successo incredibile nell’estate del 1981, partecipando anche al Festivalbar, dove fu applaudita durante tutta l’esibizione: “On My Own” arrivò al numero uno in Francia per cinque settimane e in Italia per undici, laureandosi singolo più venduto dell’anno.

La versione originale era stata cantata da Irene Cara, che nel musical interpretava il ruolo di un’allieva portoricana di nome Coco Hernandez; candidata all’Oscar per la miglior canzone, fu battuta in uno scontro fratricida da “Fame”, anch’essa interpretata da Irene Cara. In Italia “On My Own” era praticamente sconosciuta e fu scelta come cover per la bambina prodigio dal padre Don Costa, che ottenne per lei un contratto discografico grazie all’intermediazione di Tony Renis.

La canzone è la tipica traccia da musical, con un testo romantico e una nota nostalgica: una ragazza cerca di ottenere il successo nel mondo dello spettacolo, ma si trova in un ambiente difficile e si scontra con la sfiducia e lo sconforto, anche a causa della lontananza della persona che ama. Il ricordo di lui però è sempre presente e quando chiude gli occhi riesce a vederlo e a sentire le sue parole che la rinfrancano.

Il videoclip della canzone traccia un quadro familiare quasi bucolico, in cui padre e figlia vivono spensierati e Nikka è inquadrata tra i giocattoli e mentre coccola felice il suo gatto; nonostante i tentativi di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dall’età della cantante, non sono mancate le critiche e le polemiche su un padre troppo ambizioso e sull’utilizzo poco sano di una bambina triste e con la faccia da adulta.

A seguito del successo di “On My Own” uscì anche un omonimo album, arrangiato da Don Costa, il quale spesso accompagnava con la chitarra la voce della figlia: il riscontro però non fu quello desiderato e la popolarità svanì in poco tempo, a eccezione del Sudamerica. La perdita del padre, avvenuta nel 1983, contribuì anch’essa alla sparizione della meteora Nikka Costa.

