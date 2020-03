OneRepublic: annullato il concerto a Milano, annunciati due live a ottobre

Anche gli OneRepublic si vedono costretti ad annullare il loro live italiano programmato al Fabrique di Milano per il prossimo 6 marzo a causa dell'allarme Coronavirus.

A seguire il testo ricevuto dal promoter Live Nation Italia.

In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 2020 inerente alle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutti gli eventi e le manifestazioni organizzate di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso sono sospesi fino a domenica 8 marzo 2020.



Live Nation Italia, in rispetto di quest’ordinanza, è costretta ad annullare lo show degli OneRepublic a Milano, originariamente previsto per venerdì 6 marzo 2020 al Fabrique. Le eventuali richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 30 marzo 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per i rimborsi on-line contattare il servizio clienti http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone oppure https://help.ticketmaster.it/hc/it/requests/new se si è effettuato l’acquisto su Ticketmaster.



La band di Ryan Tedder ha annunciato il nuovo tour in tutto il mondo che li vedrà protagonisti anche in Italia per due date: il 29 ottobre alla Kioene Arena di Padova e il 30 ottobre al Lorenzini District di Milano.



I biglietti della data di Milano al Fabrique NON saranno validi per la data di ottobre a Milano al Lorenzini District. Tutti i possessori del biglietto per la data annullata del 6 marzo al Fabrique avranno accesso ad un’esclusiva pre-sale dedicata che permetterà loro l’acquisto dei nuovi biglietti. Chi ha acquistato il biglietto sia online che in uno dei punti vendita fisici dovrà inserire, all’atto dell’acquisto del nuovo biglietto, il “Numero d’Ordine” presente sul biglietto o sulla mail di conferma dell’acquisto online.

Al seguente link tutte le indicazioni sulla procedura: https://www.lntvglobal.com/it/article/onerepublic-ottobre/



In pre-sale saranno acquistabili sia i biglietti della data di Milano che di quella di Padova.

La pre-sale dei nuovi show di ottobre, dedicata agli acquirenti dello show di marzo a Milano, inizierà il 10 marzo alle ore 10.00 (per 72 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 13 Marzo.