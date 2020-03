La storia di "The Earthshaker" di Koko Taylor

Cora Walton - nata in una fattoria nei pressi di Memphis nel 1928 - ha due grandi passioni: il cioccolato, a cui si deve il soprannome Koko, e il blues.

Si innamora della musica molto piccola, tra il gospel, B.B. King e Rufus Thomas, e inizia a cimentarsi nel blues con i suoi cinque fratelli e sorelle, suonando strumenti fabbricati in casa.

Nel 1952 Cora parte alla volta di Chicago con il suo futuro sposo Robert “Pops” Taylor: in tasca, solo 35 cents e un pacco di cracker Ritz, come racconterà lei stessa.

Incoraggiata dal marito, Koko inizia a esibirsi con le migliori band blues della città finché, nel 1962, viene avvicinata dall'arrangiatore e compositore Willie Dixon che le procura un contratto con la Chess Records, dove rimane fino al 1975, anno in cui passa alla Alligator.

