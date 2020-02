AC/DC, nel nuovo album ‘sorprese’ legate a Malcolm Young?

Ancora una volta, niente di ufficiale sul ritorno di scena degli AC/DC. A tenere viva l’attenzione sulle attesissime prossime mosse della formazione australiana è però Dee Snider dei Twisted Sister, che già – ma non è stato il solo – si era più volte espresso sull’eventuale nuovo album del gruppo e sul tour, altrettanto eventuale, che i rocker australiani potrebbero allestire nei prossimi mesi. L’ultima volta che Snider aveva detto la sua era stato, qualche settimana fa, ai microfoni di SiriusXM: ospite del programma di Eddie Trunk Snider garantiva che “la band è in attività e sta registrando. Oltre a pianificare un tour”. In precedenza, poi, il frontman dei Twisted Sister aveva rivelato che, stando alle sue fonti, al ritorno di scena degli AC/CD avrebbero preso parte anche Brian Johnson e il batterista Phil Rudd. Il nuovo dettaglio – che per la verità già nell’aprile 2019 il conduttore e giornalista musicale Eddie Trunk aveva fatto avanti – è che il prossimo disco del gruppo includerebbe alcune soprese legate al compianto Malcolm Young, venuto a mancare il 18 November 2017. La fonte che avrebbe fornito a Snider questa informazione, arrivata ancora una volta dai microfoni di SiriusXM chiacchierando con Eddie Trunk, è niente meno che Brian Johnson, con il quale Snider racconta di aver condiviso una cena, chiacchierando dei piani per il 2020 degli AC/DC.

“Mi ha detto un sacco di cose e un sacco di cose che non voglio dire”, racconta Dee Snider, proseguendo: