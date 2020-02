Lo chiamano "il Tinder del vinile"...

Il termine “Tinder” sicuramente evoca altro – la nota piattaforma per conoscere persone e fare incontri più o meno galanti – ma in un certo senso è così che funziona anche il progetto denominato The Sound Of Vinyl.

Di cosa si tratta? E’ molto semplice: il sito offre, utilizzando il meccanismo delle raccomandazioni e della curation, una selezione di dischi su vinile in edizioni speciali, spesso limitate e particolari (colorate, shaped, picture…). Ad aiutare nella navigazione fra le tante proposte ci sono le selezioni e le raccomandazioni di tre curatori. E che curatori… stiamo parlando, ad esempio, di Henry Rollins (ex frontman di Black Flag e Rollins Band, nonché personalità radiotelevisiva e autore di libri). Con lui troviamo anche Young Guru, leggendaria figura nell’ambito del sound engineering, oltre che DJ e produttore. Infine c’è Don Was, musicista, presidente della Blue Note, produttore di moltissimi successi, vincitore di Grammy Award.

