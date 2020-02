Foo Fighters, misterioso annuncio sui social: cosa bolle in pentola?

A quanto pare, è in arrivo un altro importante annuncio da parte dei Foo Fighters, dopo quello relativo al tour con il quale Dave Grohl e soci festeggeranno i loro primi venticinque anni di carriera (qui tutti i dettagli). La band ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali un post che sembra alludere al festival organizzato dai Foo Fighters nel 2017 e nel 2018 a San Bernardino, in California, il "Cal Jam": le due edizioni videro alternarsi sul palco amici e colleghi di Grohl e i suoi come Queens of the Stone Age, Cage the Elephant, Iggy Pop e Liam Gallagher.

"DC JAM", si legge nell'immagine, accompagnata da un "cooming soon" seguito da alcune faccine. Il "DC" sembra suggerire un cambio di location, da San Bernardino a Washington DC (città che peraltro Grohl conosce molto bene: il primo gruppo nel quale ha militato, gli Scream, era una delle band di punta della scena locale). Non resta che aspettare, a questo punto, maggiori dettagli.