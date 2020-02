Dardust dall'urban alla lirica: è direttore artistico dell'album del sopranista DiMaio

Dopo essere diventato uno degli hitmaker del pop italiano, contribuendo ai recenti successi di - tra gli altri - Mahmood, Elodie, Thegiornalisti e Charlie Charles, il musicista marchigiano Dario "Dardust" Faini annuncia la sua collaborazione come direttore artistico con il sopranista DiMaio.

Classe 1978, Maurizio Di Maio - questo il vero nome del cantante - in passato corista per Giorgia, Renato Zero, Lucio Dalla, Ornella Vanoni e Michael Bolton e protagonista di spettacoli teatrali come "I promessi sposi" di Michele Guardì e "Georgie il Musical" di Marcello Sindici, spedirà nei negozi la prossima primavera l'album frutto della collaborazione con Faini, che ha co-firmato insieme ad Antonio Galbiati il singolo "Bianco".

"Ho sempre creduto molto in questo progetto così audace e nella vocalità rara di DiMaio, mi piacciono così tanto le sfide che ho deciso di curare anche la direzione artistica dell'album", ha commentato Dardust.