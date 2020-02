Young Signorino, ad aprile il primo disco di inediti. Ecco il nuovo singolo

Si intitola “Rockstar mai” la nuova canzone di Paolo Caputo - questo il nome all'anagrafe di Young Signorino - che anticipa il prima album di inediti del rapper, atteso sui mercati per il mese di aprile. Di seguito è riportato il video che accompagna il nuovo singolo del 21enne trapper di Cesena:

Young Signorino ha all’attivo diversi brani grazie ai quali ha raggiunto la notorietà come il pezzo “Dolce droga”, e il prossimo aprile darà alle stampa il suo primo album che farà seguito al suo secondo EP, dal titolo “L’EPD’AMORE”, anticipato dal brano “Burrocacao Rosa” e uscito il 25 ottobre 2019, un anno dopo la pubblicazione delle cinque tracce contenute in “Total Black” del 2018. Lo scorso mese di gennaio è stato pubblicato il singolo “+Peste”, nato dalla collaborazione tra Vinicio Capossela e il rapper. La canzone “La peste” - contenuta nell'album del cantautore di origini irpine, “Ballate per uomini e bestie” - è stata proposta in una nuova versione con il testo del nuovo brano, prodotto da FiloQ, scritto da Capossela e dal trapper.