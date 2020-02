Coldplay: esce l'EP 'Reimagined"

I Coldplay hanno pubblicato un nuovo EP con tracce ridotte e acustiche del loro ultimo album "Everyday Life" (leggi qui la nostra recensione) uscito nel novembre dello scorso anno. Il nuovo nato si intitola "Reimagined" ed è composto dai brani "Cry Cry Cry", "BrokEn" e "Champion of the World" e lo potete ascoltare qui.

La band capitanata da Chris Martin ha condiviso un cortometraggio per presentare il progetto, nella clip Martin dice:

“Oggi abbiamo provato a spogliare queste canzoni che erano già abbastanza spoglie. Lo abbiamo fatto rimuovendo due membri della band”.

La scorsa settimana la band inglese aveva pubblicato il video del singolo “Cry Cry Cry” girato in una storica sala da ballo londinese dai registi Dakota Johnson e Cory Bailey.

Chris Martin di recente ha dichiarato che i Coldplay hanno ormai raggiunto tutti i loro obiettivi. Ha detto che dopo l'ultimo tour la band, “Era come si dicesse, 'Ok, siamo arrivati fin qui. Ora cosa facciamo?”. E ha aggiunto: "Non è rimasto nulla in termini di aspirazioni di carriera. (...) il nostro lavoro è tradurre le canzoni che riceviamo e uscire e essere utili alle persone se lo vogliono. Dobbiamo essere un servizio, come una stazione TV. O un rubinetto”.