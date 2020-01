I Coldplay non hanno più aspirazioni

Non sembra essere un periodo particolarmente frizzante per i Coldplay, che dopo la pubblicazione della loro ultima fatica discografica, “Everyday Life”, hanno rilasciato quasi solo dichiarazioni che lasciavano intendere che la band di Chris Martin avesse poca voglia di portare l’album in tour e poco entusiasmo per eventuali futuri progetti. Anche l’ultima chiacchierata della formazione di “Viva la vida” con Magazine Q ribadisce questa linea, nel corso della quale il frontman della band ha sottolineato come i Coldplay siano arrivati a un punto in cui “non è rimasto niente in termini di aspirazioni di carriera”. Spiega ancora Chris Martina: “Il nostro lavoro è tradurre le canzoni che riceviamo e uscire ed essere uno strumento per le persone se lo vogliono”. Aggiungendo: “Dobbiamo essere un servizio, come una stazione TV. O un rubinetto”.

Dopo i due concerti che la band ha tenuto in Giordania per promuovere “Everyday Life” e quello al Museo di Storia Naturale di Londra la formazione britannica ha fatto sapere che ai tre live già consumati seguiranno pochi altri appuntamenti dal vivo, come uno spettacolo di dimensioni contenute a Los Angeles, spettacolo che è stato presentato dal gruppo come quella che potrebbe essere l’ultima occasione per vedere Chris Martin e soci dal vivo.

La formazione composta da Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion e dal “quinto Coldplay” Phil Harvey ha debuttato nel mercato del disco nel 2000 con “Parachutes”. “Everyday Life” è il suo ottavo capitolo discografico.