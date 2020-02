Alanis Morissette in concerto a Milano in autunno

E' stata confermata oggi, venerdì 21 febbraio, l'unica tappa italiana prevista dalla branca europea del 2020 World Tour di Alanis Morissette, serie di eventi con la quale la cantautrice canadese promuoverà il suo nuovo album di inediti, "Such Pretty Forks In The Road", previsto in uscita per il prossimo primo maggio: il concerto si terrà il prossimo 15 ottobre al Forum di Assago, alle porte di Milano. I biglietti per l'evento saranno disponibili dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio sulla piattaforma TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate.

Le date europee della Morissette prenderanno il via il prossimo 23 settembre da Copenhagen, in Danimarca, per poi fare tappa a Londra, Birmingham, Dublino, Manchester, Amsterdam, Amburgo, Varsavia, Budapest e - dopo il passaggio nel capoluogo lombardo - Barcellona, Madrid e Parigi, dove la serie di eventi si concluderà il 22 ottobre 2020.

Spalla della branca europea del 2020 World Tour di Alanis Morissette sarà Liz Phair, cantautrice di spicco sulla scena indie statunitense anni Novanta che debuttò nel 1993 con l'album "Exile in Guyville".

"Such Pretty Forks In The Road" è stato anticipato presso il pubblico da "Smiling", singolo scritto dalla stessa Morissette con la collaborazione di Michael Farrell (in passato già collaboratore di Morrissey e Macy Gray) e prodotto da Alex Hope (già al lavoro con, tra gli altri, Troye Sivan, Ben Platt e Tove Lo). In precedenza era stata diffusa un'altra anticipazione dall'album, “Reasons I Drink”.