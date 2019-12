Alanis Morissette, a maggio il nuovo album: subito il singolo ‘Reasons I Drink’

È disponibile all’ascolto da oggi il nuovo singolo di Alanis Morissette “Reasons I Drink”, parte del prossimo album della cantante nata in Ontario, “Such Pretty Forks in the Road”, in uscita, ha annunciato oggi lo staff dell’artista, il primo maggio 2020. La notizia non è l’unica: la prossima estate Alanis Nadine Morissette, classe 1974, festeggerà i venticinque anni di “Jagged Little Pill”, il suo terzo capitolo discografico, con un tour in Nord America, tra Canada e Stati Uniti. Già questa sera la cantautrice offrirà ai fan un’anteprima della tournée celebrativa del disco del 1995 con un live all’Apollo Theater di New York.

Potete ascoltare “Reasons I Drink” qui:

“Jagged Little Pill” rivivrà anche attraverso un musical a esso ispirato, che farà il suo debutto questa settimana nella Grande Mela dopo essere andato in scena nell’estate del 2018 all’American Repertory Theater di Cambridge, Massachusetts. Il musical, scritto da Diablo Cody, contiene sia le canzoni del repertorio di Alanis Morissette e sia nuovi brani realizzati da Glen Ballard e dalla stessa Morissette.

“Such Pretty Forks in the Road” sarà il nono album in studio dell’artista, ideale seguito del precedente “Havoc and Bright Lights” (2012), che segnava la prima pubblicazione di Alanis Morissette senza la Maverick Records, abbandonata dalla cantante in favore di Collective Sounds.