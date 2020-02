Ghali contro Fedez: 'Mi diceva: 'Cosa potresti raccontare?'. Ogni tanto prova ad avvicinarsi, ma io cerco di evitarlo'

Ghali contro Fedez. Il rapper di origini tunisine, tornato oggi sulle scene con il nuovo album "DNA", riflettendo sui suoi esordi e sul successo del suo primo disco "Album" (uscito tre anni fa), in un'intervista rilasciata a "Il Messaggero" si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex giudice di "X Factor".

Sulle pagine del quotidiano romano Ghali ricorda che fu proprio Fedez il primo ad aiutarlo a farsi conoscere, quando nessuno credeva in lui. Poi, però, i rapporti tra i due si si sono incrinati, e il rapper di "Cara Italia" lo racconta spiegando i versi di una canzone del nuovo album, "DNA": "Ricordo quando mi dicevano non farai mai nulla e resterai per sempre nel buio in un angolo". Dice Ghali:

"Voglio dirlo, perché è giusto che la gente lo sappia: fu proprio Fedez a dirmi quelle cose, quando eravamo in tour insieme. Io mi esibivo insieme al mio primo gruppo, i Troupe d'Elite, ma il successo tardava ad arrivare e venivano costantemente attaccati. Fedez mi diceva: 'Guarda quali sono i riscontri... Cosa potresti mai fare? Quale potrebbe essere il tuo messaggio? Cosa potresti raccontare agli italiani? Fatti odiare'".

Ancora oggi, secondo quanto racconta Ghali, i rapporti tra i due non sono buoni:

"Non ci sono rapporti. Ogni tanto prova ad avvicinarsi, ma io cerco di evitarlo".

L'anno scorso Ghali non mancò di lanciare una frecciatina a Fedez. Commentando il suo ultimo album "Paranoia airlines" scrisse su Twitter: "Che noia airlines". Ma non se ne è pentito: