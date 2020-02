La storia di "High Compression" di James Cotton

La leggenda dell'armonica blues, James Cotton (classe 1935), pubblica High Compression nel 1984.

L'album, con cui si guadagna anche una nomination ai Grammy (che vincerà poi nel 1996 con Deep In The Blues), include dieci tracce in cui Cotton spazia tra blues, soul e rock'n'roll.

Generi in cui il bluesman si destreggia decisamente bene, essendo stato anche, nel corso della sua lunga carriera, turnista di colossi quali Muddy Waters e Janis Joplin.

Considerato da molti uno dei suoi album migliori, High Compression vede la partecipazione di ben due band.

Da una parte, la James Cotton Chicago Blues All-Stars composta da Magic Slim alla chitarra, Pinetop Perkins al piano, Aron Burton al basso e Robert Covington alla batteria.

Dall'altra, la James Cotton Band con Michael Coleman alla chitarra, Eddie Harsch alle tastiere, Douglas Fagen al sax tenore, Noel Neal al basso e Ray Allison alla batteria.

La sezione fiati è poi completata da Danny Fields alla tromba e Johnny Cotton al trombone.

