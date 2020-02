"Bohemian rhapsody" riletta al violoncello

Dopo avere pubblicato la sua versione de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi Luka Šulić torna - temporaneamente - al rock, riletto per violoncello: il musicista sloveno, membro dei 2Cellos insieme al collega di origini croate Stjepan Hauser, ha scelto di rileggere niente meno che il classico dei classici dei Queen, "Bohemian rhapsody", assieme ad un ensemble d'archi

Luka Šulić, classe 1987, ha pubblicato lo scorso ottobre un album dedicato a Vivaldi, realizzando una versione integrale per violoncello solista e orchestra; con questo progetto andrà in tour il prossimo autunno, passando dall'italia il 19 novembre al Teatro Dal Verme di Milano.

Intanto, ecco la nuova versione di "Bohemian rhapsody"

Non è la prima volta che rilegge una canzone dei Queen: con i 2cellos, che si sono fatti conoscere grazie a riletture di brani pop e rock, aveva reinterpretato "The show must go on":