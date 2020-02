Pearl Jam, ascolta il nuovo singolo "Superblood wolfmoon"

Nei giorni scorsi Eddie Vedder e soci avevano organizzato una complessa anteprima della nuova canzone "Superblood wolfmoon": bisognava inquadrare la luna con il telefono, e si sentiva un bel riff di chitarra. La canzone, il secondo estratto da Gigaton dopo “Dance of the Clairvoyants”, è arrivata nella notte. E sì, questa volta i Pearl Jam sono tornati al loro sound più classico.

Se “Dance of the Clairvoyants” suonava come un brano quasi sperimentale, con ritmi inconsueti e riferimenti a band come i Talking Heads, "Superblood wolfmoon" è un perfetto secondo singolo: intro di batteria secca, un riff di chitarra altrettanto secco; quindi la voce di Eddie Vedder entra cantando "Superblood wolfmoon took our way too soon" e prosegue con un'urgenza che ricorda le prime cose della band. Da notare con un assolo scenografico di Mike McCready a metà canzone che sembra perfetto per gli show live e che precede un altro riff - che poi il frammento ascoltato nell'anteprima di qualche giorno fa

“Gigaton” arriverà il il 27 marzo prossimo, a ben 7 anni di distanza da "Lightining bolt", ultimo disco della band. La band sarà in tour già da marzo negli Stati Uniti, oer arrivae anche in Europa questa estate: farà tappa anche in Italia, a Imola, il 5 luglio 2020.

