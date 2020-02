GionnyScandal: esce il singolo “Se ci sei tu“

E' uscito “Se ci sei tu“, il nuovo singolo di GionnyScandal, che segue la pubblicazione, lo scorso settembre, dell'album “Black Mood” (leggi qui la nostra recensione).

Il brano è stato scritto da Gionata Ruggieri (il vero nome di GionnyScandal) per la produzione di Sam Lover. Il rapper della canzone dice:

“”Se ci sei tu” vuole essere una dedica a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna almeno una volta nella vita di innamorarsi di qualcuno o di qualcosa. Questa canzone è per tutti quelli che hanno a fianco a loro la persona di cui hanno bisogno per sorridere e andare avanti. “Se ci sei tu” è tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire alla mia ex ragazza, sono una persona che ha spesso bisogno di avere qualcuno accanto per non abbattermi e quando lei c’era mi sembrava davvero tutto meno brutto, lei mi amava per quello che ero con i miei mille difetti e i miei pregi. Seppur può sembrare scontato è proprio la forza dell’amore che riesce a salvarci, facendoci superare ostacoli e momenti difficili. Amore non solo nei confronti degli esseri umani ma anche verso tutto quello che ci dà la grinta per guardare avanti ogni giorno con la consapevolezza di non essere soli”.