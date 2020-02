Sanremo 2020, record di ascolti per la serata finale

Con una media di 11 milioni e 477mila spettatori per uno share del 60,6% la serata finale della settantesima edizione del Festival di Sanremo (vinta dal cantautore di origini tarantine Diodato - nella foto - con il brano "Fai rumore" e condotta da Amadeus con Fiorello) ha fatto segnare un ulteriore record in termine di indice di gradimento televisivo: il dato relativo alla diretta conclusasi nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio è il più alto, sia in termini di ascoltatori che di share, fatto registrare nel corso di quest'ultima edizione del concorso canoro, che - nel corso delle cinque serate - ha avuto una media di 10 milioni e 113mila spettatori per uno share del 54,78%.

Nel dettaglio, la prima parte della serata finale dell'edizione 2020 del Festival della Canzone Italiana è stata seguita da 13 milioni e 638mila telespettatori per uno share del 56,8%, mentre la seconda da 8 milioni e 969mila telespettatori per uno share del 68,8%.

Riguardo la media delle serate, l'unica edizione a superare - di poco - in termini di audience l'edizione 2020 del Festival è stata quella del 2018, la prima delle due condotte da Claudio Baglioni, che fece registrare una media di 10 milioni e 870mila spettatori per uno share del 52,16% nel corso delle cinque serate tenute tra il 6 e il 10 febbraio di due anni fa.