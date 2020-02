Eagles: al via da Atlanta l''Hotel California Tour'. Video e scaletta

Con una torrenziale scaletta da trentadue canzoni gli Eagles hanno fatto debuttare da Atlanta, Georgia, l'"Hotel California Tour", serie di eventi per mezzo del quale la leggendaria band losangelina celebrerà - con la collaborazione di un coro e di un'orchestra - il proprio omonimo album del 1976.

Oltre ai brani inclusi nell'album che intitola la stringa di eventi - con Gill alla voce principale su "Try and Love Again" a fare le veci di Randy Meisner, non coinvolto nella tournée - gli Eagles hanno eseguiti alcuni cavalli di battaglia come “Take It Easy”, “Tequila Sunrise” e “Love Will Keep Us Alive”, oltre a episodi appartenenti ai cataloghi solisti di Walsh e Henley. La chiusuta del set è stata affidata a “Rocky Mountain Way”, “Desperado” e “The Long Run”, oltre che a un'inevitabile riproposizione di “Hotel California”.

Ecco, di seguito, la scaletta eseguita dagli Eagles alla State Farm Arena di Atlanta, Georgia, il 7 febbraio del 2020:

SETLIST

Hotel California

Hotel California

New Kid in Town

Life in the Fast Lane

Wasted Time

Wasted Time

Victim of Love

Pretty Maids All in a Row

Try and Love Again

The Last Resort



Set 2:

Seven Bridges Road - Cover di Steve Young

Take It Easy

One of These Nights

Take It to the Limit

Tequila Sunrise

Witchy Woman

In the City - Cover di Joe Walsh

I Can't Tell You Why

Lyin' Eyes

Best of My Love

Peaceful Easy Feeling

Love Will Keep Us Alive

Walk Away - Cover di James Gang

Those Shoes

Life's Been Good - Cover di Joe Walsh

The Boys of Summer - Cover di Don Henley

Funk #49 - Cover di James Gang

Already Gone

Heartache Tonight



Set 2:

BIS #1