Sanremo 2020, Elodie: 'Mi piace non essere prevedibile'

In gara a Sanremo 2020 con il brano scritto per lei da Mahmood e Dardust - la coppia vincente della scorsa edizione del Festival -, "Andromeda", Elodie è contenta di spiazzare chi forse non si sarebbe aspettato la sua presenza sul palco dell'Ariston con una canzone di questo tipo. "Ho l'impressione di un festival diverso", racconta Elodie Di Patrizi nel salotto di Rockol a Casa Sanremo dove è venuta a trovarci, a proposito di questa settantesima edizione del Festival, sottolineando anche la maggiore serenità con la quale sta vivendo la sua esperienza alla kermesse. L'intervista completa:

Il 31 gennaio scorso è uscito in digitale il suo nuovo album, "This is Elodie", capitanato dal singolo con Gemitaiz “Non è la fine”. “Andromeda” è stata inclusa nella versione fisica del disco, uscita ieri, 7 febbraio.