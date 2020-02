Aerosmith pronti al ritorno di Joey Kramer?

Si sarebbe già ricucito lo strappo tra Joey Kramer e gli Aerosmith: il batterista aveva aperto un contenzioso legale dopo che i suoi compagni di gruppo gli avevano interdetto l'accesso al palco in occasione di un'esibizione programmata a margine della passata edizione dei Grammy Awards. Mentre l'"escluso" si era limitato ad adire le vie legali per imporre alla band di Steven Tyler il reintegro immediato - poi non ottenuto - la veterana formazione di Boston aveva spiegato di aver sostituito - con il tecnico della batteria attualmente in servizio presso il gruppo - l'addetto alle pelli perché non ancora in forma ottimale a causa di non meglio precisati problemi alla schiena.

Dopo lo scontro in tribunale, tuttavia, pare che la situazione si sia normalizzata: secondo un ricostruzione pubblicata da TMZ, Kramer sarebbe già tornato in studio per provare in vista dei prossimi impegni dal vivo del gruppo che seguiranno la residency a Las Vegas dalla quale è stato escluso, che saranno inaugurati proprio dall'unica data italiana della band per il 2020, prevista per il 13 giugno prossimo agli iDays 2020 di Milano.

"Joey si sta esercitando per riacquistare le sue capacità", ha spiegato una fonte anonima alla testata californiana: "Una volta che Kramer avrà dimostrato di essere tornato in grado di poter ricoprire il suo ruolo, i ragazzi lo lasceranno tornare alle pelli".

Dopo la data nel capoluogo lombardo, gli Aerosmith proseguiranno alla volta di Zurigo, Dessel (in Belgio), Praga, Parigi, Madrid, Lisbona, Vienna, Cracovia, Londra, Manchester, Middelfart (in Danimarca) e Budapest, per poi concludere la propria tranche di concerti europei per l'estate 2020 a Mönchengladbach, in Germania.