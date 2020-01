Aerosmith: il batterista Joey Kramer fa causa ai compagni di band

Non tira una bella aria in casa Aerosmith. Dopo essersi preso qualche mese di pausa per recuperare da alcuni piccoli infortuni, il batterista Joey Kramer si è deciso finalmente a rientrare nella band. Pensava di essere riaccolto a braccia aperte da Steven Tyler e soci: invece, i componenti del gruppo hanno reso complicato il suo ritorno nella formazione. Così complicato da spingere Kramer - che dal 1970 ad oggi non ha mai lasciato gli Aerosmith - a fargli causa.

A riferirlo è TMZ: stando a quanto riporta il sito di gossip e intrattenimento, Tyler e compagni avrebbero chiesto al batterista di sostenere una vera e propria audizione per dimostrare di essere ancora all'altezza del suo ruolo, chiedendogli inoltre di pagare il suo sostituto (20mila dollari a settimana per le esibizioni e 10mila per le prove). L'audizione non ha soddisfatto del tutto gli Aerosmith, che avrebbero deciso di fare a meno della presenza di Kramer alle percussioni per il prossimo tour.

Il batterista ha così deciso di fare causa ai compagni di band, chiedendo di poter tornare a suonare con il gruppo per evitare "danni irreparabili".