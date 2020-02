Sanremo 2020: agli Eugenio in via Di Gioia il Premio della Critica per le 'Nuove proposte'

Arrivati a Sanremo da favoriti, sono stati eliminati subito dopo il loro primo passaggio, perdendo la sfida contro Tecla Insolia. Però gli Eugenio in via Di Gioia non tornano a casa a mani vuote: alla band torinese è andato il Premio della Critica Mia Martini per la categoria "Nuove proposte" del Festival di Sanremo 2020 per "Tsunami", la canzone che il gruppo ha presentato in gara. Gli Eugenio in via Di Gioia hanno vinto il premio, assegnato dai giornalisti della sala stampa dell'Ariston, con 40 voti. Al secondo posto Leo Gassmann con 25 voti. Al terzo Tecla Insolia con 18. La 16enne interprete toscana si è invece aggiudicata il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla".