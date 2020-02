Sanremo 2020, Claudio Cecchetto: 'Ecco perché non mi hanno chiamato all'Ariston'

In una lunga intervista che sarà pubblicata il prossimo mercoledì, 12 febbraio, sul nuovo numero di "Chi", il Dj e produttore Claudio Cecchetto ipotizza le ragioni per le quali - nonostante l'edizione 2020 del Festival di Sanremo - sia condotta da due sue scoperte, Amadeus e Fiorello, non gli sia stato recapitato un invito per almeno una delle serate al teatro Ariston:

"Sono scelte della Rai, probabilmente avevano già i loro esperti, sono contro i 'pacchetti' o le raccomandazioni, non doveva far piacere a me andare ma doveva far piacere a loro avermi, ma nella vita penso di aver dimostrato abbastanza, non mi attacco a queste cose. Resta il fatto che Fiorello e Amadeus lì ho scoperti io e ci sono cose che restano nel tuo curriculum e anche nel tuo cuore"

Su questa edizione del Festival della Canzone Italiana (sulla quale si era già espresso lo scorso dicembre) e sull'influenza che il creatore del "Gioca jouer" avrebbe potuto avere sul presentatore e direttore artistico, Cecchetto ha dichiarato:

"Non ho dato consigli ad Amadeus perché il problema dei consigli è che rendono tutti uguali mentre il mondo va avanti proprio perché si spera che qualcuno faccia qualcosa di diverso"

Cecchetto ha poi commentato anche del forfait di Jovanotti al Teatro Ariston: