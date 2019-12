Sanremo, Claudio Cecchetto: 'Il festival? Era il tempio della musica, oggi è un programma TV'

Già conduttore sul palco del teatro Ariston per tre edizioni del più celebre concorso canoro italiano - nel 1980, 1981 e 1982 - Claudio Cecchetto ha espresso le sue opinioni su ciò che è diventato il Festival di Sanremo negli ultimi anni nel corso di un'intervista rilasciata a Ilaria Ravarino per Il Messaggero.

Riguardo quella che è stata la sua esperienza, il celebre talent scout e produttore ha dichiarato:

"Me l'hanno dato dopo quattro mesi che ero in Rai. Il presentatore [precendente] era Mike Bongiorno. Mi presero perché ero veloce e non avrei sforato (...). Ho fatto tre Sanremo quando il programma era fatto di canzoni: ero un Dj nel tempio della musica. Ora è un programma TV. Ci vuole un approccio diverso".

Circa il suo presunto inserimento (poi non verificatosi) nella Commissione del Festival della Canzone Italiana 2020, Cecchetto ha dichiarato:

"Non so cosa sia successo. Ogni volta salta fuori il mio nome, poi però non accade nulla. Sui giornali leggo: Cecchetto tagliato fuori. Ma io non sono stato mai nemmeno in lizza. Come per X Factor: non ho mai fatto il giudice, ma nessuno me lo ha mai chiesto ufficialmente".