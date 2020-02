Sanremo 2020, Tecla: 'Non c'è età'

Vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia ha portato al Festival la sua "8 marzo", "un brano per ricordare che non dovrebbero esistere differenze di genere". L'abbiamo incontrata nel salotto di Rockol a Casa Sanremo per le tradizionali interviste, in collaborazione con Nuovo IMAIE, con gli artisti in gara al Festival. "Sono maturata tanto, l'esprienza di Sanremo Young è un'esperienza che ripeterei", ci ha raccontato. Proseguendo: "Eravamo tutti piccoli [Tecla ha sedici anni], quindi ci hanno coccolati, non è come qui che siamo delle trottole. È un'esperienza che mi ha fatto capire tante cose di me". Ecco tutto quello che ci ha spiegato della sua esperienza verso e sul palco dell'Ariston: