Sanremo 2020, Irene Grandi: 'Non vi siete accorti che sono la numero uno?'

Forte di una collaborazione prestigiosa - quella con Vasco Rossi, autore, insieme a R. Casini, A. Righi e G. Curreri, del brano con il quale la cantante toscana garaggia a Sanremo 2020 - Irene Grandi ha aperto, lo scorso 4 febbraio, la settantesima edizione del Festival di Sanremo con la sua interpretazione. È passata a trovarci, e a raccontarci "Finalmente io", nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, dove in collaborazione con Nuovo IMAIE incontriamo quotidianamente gli artisti in gara. Spiega la voce di "Bruci la città" che il brano la disegna al suo meglio, ed è perfetto per "raccontarmi anche come essere umano, una persona che sbaglia, che ha anche il suo momento di riscatto quando canta". Potete ascoltare qui l'intera chiacchierata con Irene Grandi:

"Finalmente io" sarà inclusa nel repack di "Grandissimo", in uscita il prossimo 14 febbraio 2020, l'album con il quale lo scorso anno la cantante ha festeggiato i venticinque anni di carriera con inediti e canzoni riarrangiate.