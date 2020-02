Stone Temple Pilots, ascolta il nuovo brano 'Miles Away'

Dopo "Fare Thee Well", "Three Wishes" e la title track, la formazione un tempo guidata dallo scomparso Scott Weiland ha reso disponibile un nuovo brano estratto dal proprio nuovo album di inediti in studio, "Perdida", atteso nei negozi per il prossimo venerdì 7 febbraio: in "Miles Away" gli Stone Temple Pilots svelano un lato più acustico e intimista del proprio sound, anche grazie al contributo di Yutong Sharpe al violino e Bill Appleberry alle tastiere.

"Era un'idea di Robert [DeLeo, il bassista]", ha spiegato il nuovo frontman Jeff Gutt: "Quando lui entra in studio con qualcosa di cui è entusiata, lo ascolti. Quindi eravamo attentissimi. Appena ha iniziato a suonarla, tutti noi abbiamo capito. Personalmente, sono entrato in sintonia col pezzo perché sono riuscito a legarlo a tante cose che mi sono successe nella vita. Così ho cercato di dare un tocco personale alla canzone, dove sono riuscito a farlo".

Gli Stone Temple Pilots sono stati costretti a cancellare i propri piani dal vivo a causa di problemi alla schiena accusati dal cantante Jeff Gutt, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico urgente per un'ernia al disco: la band sarà in ogni caso attiva per una serie di date a partire dal prossimo 3 aprile, quando partirà da Tuncurry il tour australiano che si concluderà dopo dieci date a Newcastle East il 19 aprile successivo. Successivamente il gruppo sarà occupato sui palchi americani per una lunga serie di date che si chiuderà il 3 ottobre prossimo a Mountain View, in California.