Till Lindemann (Rammstein), guarda il video a luci rosse di 'Platz Ein'

Attenzione: il contenuto di questo articolo potrebbe offendere la sensibilità di alcuni lettori.

Non è la prima volta che Till Lindemann sfida il proprio pubblico con un video pornografico in tutto e per tutto: era già successo nel 2009 con "Pussy", brano estratto dall'album del suo gruppo, i Rammstein, "Liebe ist für alle da". Per l'occasione il frontman tedesco aveva evitato di girare le scene più scabrose, affidandosi ad attori professionisti nell'intrattenimento per adulti. Cosa che la voce di "Reise, Reise" ha evitato di fare sul set del nuovo singolo del suo progetto solista condiviso con Peter Tagtgren, i Lindemann.

Sul set del video di "Platz Ein", estratto dall'album "F&M", pubblicato lo scorso mese di novembre, il cantante berlinese si cimenta davanti alla telecamera in scene di sesso esplicito, interpretando un disturbato inserviente di un hotel che rapisce le ospiti della struttura e si abbandona a orge che - nella narrazione ordita dal regista del video Zoran Bihac - si lascia intendere che possano essere allucinazioni di una mente malata.

La versione censurata del video - disponibile nel frame qui sopra - è stata pubblicata su YouTube, mentre quella integrale (dove sono visibili le scene di sesso esplicito interpretate da Lindemann) sono disponibili sul sito per adulti (a pagamento) Visit-X.

I Lindemann faranno debuttare domani, giovedì 6 febbraio, il loro tour europeo da Colonia, in Germania: la serie di eventi terminerà, dopo venti tappe, a Jubilejnyj, in Russia, il 23 marzo. Il tour dei Rammstein riprenderà il 25 maggio da Klagenfurt, in Austria, per concludersi il 27 settembre 2020 - dopo una tappa in Italia, a Torino, il 13 luglio - il 27 settembre a Città del Messico.