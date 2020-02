Sanremo 2020, Fadi: 'Fadi fa di tutto!'

Eliminato ieri, 4 febbraio, nella serata inaugurale di Sanremo 2020, insieme agli Eugenio in via di Gioa, prima di calcare il palco di Sanremo 2020 Fadi è venuto a trovarci nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, dove in collaborazione con Nuovo IMAIE abbiamo il piacere di fare due chiacchiere con gli artisti in gara. Fadi, che ha gareggiato nella categoria Nuove Proposte, ci ha raccontato "la super bella cosa" che è riuscire a raggiungere il palco dell'Ariston, dove Fadi ha portato il brano "Due noi". L'intervista completa al cantautore italo-nigeriano la trovate qui: