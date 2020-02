Concerti: Lacuna Coil, Volbeat e Ufo a Rock The Castle 2020

Si arricchisce di nuovi nomi la line up del Rock The Castle 2020, festival che avrà luogo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Oltre ai già annunciati Alter Bridge, headliner della serata del prossimo 3 luglio, il venerdì del secondo weekend della manifestazione vedrà sul palco anche la formazione milanese capitanata da Cristina Scabbia e i Volbeat.

I Lacuna Coil - che hanno pubblicato il loro ultimo album "Black anima" lo scorso 11 ottobre - e la band danese non sono i soli artisti che si aggiungono al cartellone del festival. Gli organizzatori del Rock The Castle 2020 hanno annunciato che gli UFO si esibiranno domenica 28 giugno, nello stesso giorno dei Lynyrd Skynyrd - in tour per l'ultima volta, prima dell'addio alle scene - e dei Darkness.

I biglietti per tutte e sei le serate del festival sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne. Il prezzo dei biglietti parte da 57,50 euro.

Ecco, di seguito, tutte le band confermate a oggi per l'edizione 2020 di Rock the Castle:

Venerdi 26 giugno:

NOFX

Body Count feat Ice T

Suicidal Tendencies

Millencolin

Agnostic Front

The Inspector Cluzo

sabato 27 giugno

Judas Priest

Saxon

Powerwolf

Angel Witch

Beast in Black

(più altri da annunciare)

domenica 28 giugno

Lynyrd Skynyrd

The Darkness

Ufo

Blues Pills

Me and That Man

The Last Internationale

venerdì 3 luglio

Alter Bridge

Volbeat

Lacuna Coil

(più altri da annunciare)

sabato 4 luglio

Avantasia

Epica

Stratovarius

Alestorm

Rhapsody of Fire

(più altri da annunciare)

domenica 5 luglio

Mercyful Fate

Emperor

Venom

(più altri da annunciare)