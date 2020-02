Tiziano Ferro, ecco il teaser del documentario ‘Ferro’

Dal prossimo giugno sarà disponibile sul servizio di video on demand Amazon Prime Video “Ferro”, il documentario sul cantautore di Latina. Il film racconterà la vita e la carriera di Tiziano Ferro - in questi giorni ospite della settantesima edizione del Festival di Sanremo, che ha preso il via ieri sera.

In attesa dell'uscita del documentario, è disponibile online un teaser. Le immagini della clip mostrano il cantautore in una chiesa che, prima di avviarsi verso l'uscita, confessa: “Quelli come me hanno l’aspettativa di vita bassa. Quaranta è più di quello che avrei mai sperato." Mentre la telecamera segue Tiziano camminare per strada, la voce di "Rosso relativo" aggiunge: "Ora è tutto in discesa. La vita è iniziata di nuovo. Adesso. Come mi chiamano? Ferro.” Il video, suggerendo che sarà un racconto intimo su Tiziano Ferro, si conclude con un frammento della canzone “Le 3 parole sono 2” - brano tratto dall’ultimo album del cantautore “Accetto miracoli” (leggi qui la nostra recensione) uscito lo scorso 22 novembre.

Il cantante, a margine di un'intervista pubblicata nei giorni scorsi sui social in cui racconta cosa propone durante i suoi passaggi sul palco del Teatro Ariston in veste di ospite, ha descritto il documentario come: “Un'opera che mi racconta, alla luce dei 40 anni quasi compiuti e che nasce dall’urgenza di dire qualcosa in più di me, rispetto a quello che tutti sanno già. Infatti il titolo sarà: 'Ferro'."

Dal prossimo 30 maggio Tiziano Ferro sarà impegnato in una serie di concerti negli stadi che lo vedranno presentare dal vivo l'ideale seguito di "Il mestiere della vita" e gli altri suoi successi.