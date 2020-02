Sanremo 2020, il meglio e il peggio della prima serata

Poi le le canzoni: ci sono piaciute Irene Grandi, posseduta dallo spirito di Vasco Rossi - autore del suo brano e suo modello nella performance. Diodato impeccabile, con una gran canzone e un bell'arrangiamento alla Radiohead. Anastasio potente. Meno convincente il brano di Achille Lauro: "Me ne frego" è meno bella di "Rolls Royce" ma si salva per la trovata spettacolare dell'abito.

Sanremo, alla fine è questo: un grande pastiche di tante cose diverse, in cui spesso le canzoni si perdono. E anche quest'anno non si è smentito: è il Festival di Amadeus, ma è anche il Festival di Fiorello, quello di Tiziano Ferro (tre interventi). Tanta, troppa roba: tanto che l'atteso e annunciato videomessaggio di Roger Waters (in scaletta prima di Achille Lauro), è sparito senza lasciare traccia .

Come da previsioni, la prima serata del Festival di Sanremo è stata lunghissima: quasi 5 ore. Un dato, per farvi capire: la prima canzone dei Big è arrivata 54 minuti dopo l'inizio. Prima, molta musica (le esibizioni dei giovani, e l'omaggio a Modugno di Tiziano Ferro) e molto spettacolo, inevitabilmente. Alla fine, una classifica spiazzante .

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!