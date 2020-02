Roger Waters, salta il videomessaggio a Sanremo 2020

Il già leader dei Pink Floyd Roger Waters era uno degli ospiti a sorpresa della prima serata di oggi, martedì 4 febbraio, al Festival di Sanremo 2020: il suo intervento, in un video registrato, era stato annunciato oggi in conferenza stampa, a sorpresa.

L'intervento era noto con la complicità di Rula Jebreal, sua ex compagna fino al 2016: infatti era stato messo in scaletta questa sera tra la canzone di Rita Pavone e quella di Achille Lauro, ovvero alla prima entrata in scena della giornalista. Compariva anche nella versione della scaletta distribuita alla sala stampa.

Invece niente: il vodeo messaggio non è stato mostrato: secondo quanto riferito dall'ufficio stampa RAI a Rockol si tratta di un problema di scaletta troppo affollata, che ha causato il taglio.

Mentre scriviamo - alle 23.30 - non è chiaro se verrà recuperato. E se non verrà recuperato questa sera potrebbe non venire mostrato del tutto - almeno in trasmissione. Rula Jebreal, infatti, dovrebbe essere presente solo questa sera, visto che ogni serata avrà due co-conduttrici diverse.

Appena avremmo altre informazioni aggiorneremo questa notizia: sicuramente domani, alla conferenza stampa dell'organizzazione del Festival, verrà spiegata la decisione