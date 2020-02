Sanremo 2020, Irene Grandi al Festival nel segno di Vasco con 'Finalmente io'

Una canzone per tracciare un bilancio, dopo aver compiuto cinquant'anni (li ha compiuti a dicembre), venticinque dei quali dedicati alla musica: è ciò che rappresenta "Finalmente io" per Irene Grandi, che torna in gara al Festival di Sanremo a distanza di cinque anni dalla sua ultima partecipazione, quella del 2015 con "Un vento senza nome". "Da sempre arrabbiata, da sempre sbagliata / e ancora così / perdonami adesso oppure è lo stesso / io son fatta così", canta la rocker toscana nel testo della canzone, scritta da Vasco Rossi insieme a Gaetano Curreri e ai suoi collaboratori Roberto Casini e Andrea Righi.

Il re del rock italiano torna dunque a scrivere per Irene Grandi, dopo aver già firmato per lei "La tua ragazza sempre" nel 2000 (con quella canzone si classificò seconda al Festival), "Per fare l'amore" nel 2001 e "Prima di partire per un lungo viaggio" nel 2003. Vasco a Sanremo non ci sarà (in un'intervista ha rivelato di aver rifiutato l'invito della Rai a ricoprire il ruolo di direttore artistico del Festival quest'anno), ma ad affiancare Irene Grandi ci sarà uno dei suoi storici collaboratori: è Celso Valli, che oltre ad aver firmato l'arrangiamento del brano dirigerà l'orchestra.

"Finalmente io" sarà inclusa all'interno della nuova edizione della raccolta "Grandissimo": uscito lo scorso anno, il disco verrà ripubblicato il prossimo 14 febbraio. Oltre ad alcuni inediti, nel disco Irene Grandi ripercorre questi venticinque anni di carriera attraverso alcuni dei suoi successi: "Alle porte del sogno" è in duetto con Carmen Consoli, "Un vento senza nome" con Fiorella Mannoia, "La tua ragazza sempre" con Loredana Berté. Ci sono poi "Lasciala andare", "La cometa di Halley", "Prima di partire per un lungo viaggio", "Bruci la città" e "Bum bum".

Il testo completo di "Finalmente io" e il video saranno disponibili a breve.