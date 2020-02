Sanremo 2020, l'ascesa di Elodie: da 'Amici' alla svolta urban di 'Andromeda'

Elodie ha scelto il palco dell'Ariston per raccontare l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. L'ex ragazza dai capelli rosa che ad "Amici" cantava i classici della canzone italiana ora si presenta al Festival di Sanremo con una canzone, "Andromeda", che racconta di una giovane donna che alza la testa e si ribella, e che rappresenta un altro tassello della svolta urban inaugurata nel 2018 con "Nero Bali": "Dici sono una grande / Stronza che non ci sa fare / Una donna poco elegante / Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore", canta lei nel testo.

Il brano è stato scritto da Mahmood e Dario "Dardust" Faini. È incluso nel nuovo album della cantante, nata e cresciuta nella periferia romana, scappata di casa a diciott'anni per cercare il successo (lavorò in alcune discoteche come vocalist e cubista), tornata a Roma per partecipare ad "Amici" e poi ripartita per trovare la sua direzione. "This is Elodie", questo il titolo del disco, è uscito già sulle piattaforme di streaming lo scorso venerdì, 31 gennaio (qui la nostra recensione), ma senza la canzone in gara a Sanremo. Che sarà invece presente nell'edizione fisica del disco, nei negozi dal 7 febbraio.

Questa è la seconda partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo: nel 2017, un anno dopo la partecipazione ad "Amici", la cantante si presentò in gara con una canzone che portava la firma di Emma Marrone, che l'aveva presa sotto la sua ala protettiva dopo il talent.

All'interno di "This is Elodie" è contenuta una cover piano e voce della cantante di "Niente canzoni d'amore", brano originariamente interpretato dal suo compagno Marracash. E chissà che il rapper non compaia a sorpresa in platea all'Ariston, in una delle cinque serate.

Il testo completo e il video di "Andromeda" saranno disponibili a breve.