Shakira e Jennifer Lopez: dopo il Superbowl le vendite salgono dell'893%

La finale del campionato statunitense di football, il Superbowl, è di gran lunga l'evento sportivo televisivamente più seguito negli Stati Uniti. Di conseguenza, lo spettacolo canoro che si celebra durante l'intervallo della partita sia altrettanto seguito. La sera del 2 febbraio ad esibirsi, a metà tra un tempo e l'altro, sono state chiamate Jennifer Lopez e Shakira.

Secondo quanto riportano i dati di Nielsen Musica e MRC Data, entrambe le musiciste hanno registrato importanti guadagni di vendita per il loro catalogo. Le loro canzoni, non solo quelle proposte durante il Superbowl, hanno registrato un aumento delle vendite in download, negli Stati Uniti, dell'893%.

Shakira ha avuto una crescita del 957%, mentre l'aumento di Jennifer Lopez è stato dell'800%. Non sorprende il fatto che i brani a beneficiarne di più siano stati quelli proposti sul palco del Sun Life Stadium di Miami: per Shakira "Whenever, Wherever" (aumento del 1,264%), "Hips Don't Lie" (aumento dell'1.201%) e "Waka Waka (This Time for Africa)" (aumento del 1.456%). Per quanto riguarda Jennifer Lopez, "On the Floor" (1.193%), "Let's Get Loud" (861%) e "Waiting for Tonight" (1.266%).