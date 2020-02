Jennifer Lopez e Shakira si esibiscono all'halftime show del Super Bowl: video

La cantante newyorkese e la diva colombiana sono state le star che hanno animato l’halftime show del Super Bowl 2020. Durante la finale del campionato della National Football League - che ieri sera, 2 febbraio, ha visto in campo i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs - Jennifer Lopez e Shakira si sono esibite al Sun Life Stadium di Miami durante l'intervallo della finale del campionato di football e con loro hanno cantato anche J Balvin e Bad Bunny.

Lo show è stato aperto dalla cantante colombiana che ha proposto dal vivo le sue canzoni “She Wolf”, “Empire” e “Whenever Wherever”, prima di eseguire insieme a Bad Bunny i pezzi “I Like It” e “Chantaje”. Shakira ha concluso il suo set cantando il brano “Hips Don’t Lie.”

È stata poi la volta di Jennifer Lopez che ha presentato dal vivo le canzoni “Jenny From the Block”, “Ain’t It Funny”, “Get Right” e “Waiting for Tonight”. J. Lo ha poi eseguito insieme a J Balvin il brano “Que Calor” e un mashup dei pezzi “Mi Gente” e “My Love Don’t Cost a Thing”. La cantante newyorkese ha continuato la sua performance cantando “On the Floor” e “Let's Get Loud”, prima di concludere il suo show duettando con Shakira sul brano “Waka Waka”.

Prima della finale del campionato di football, Demi Lovato ha cantato l’inno nazionale degli Stati Uniti d'America e Yolanda Adams ha eseguito “America the Beautiful”, accompagnata dal Children’s Voice Chorus di Miami.

Lo scorso anno gli artisti che si sono esibiti durante l’halftime show al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta sono stati i Maroon 5, il rapper Travis Scott e Big Boi degli Outkast.