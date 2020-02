Rolling Stones: imminente l'annuncio del tour nordamericano?

Di ufficiale non c'è ancora nulla, ma una serie di indizi portano a pensare che i Rolling Stones faranno un tour negli stadi in Nordamerica nel 2020. E, addirittura, un sito di fan, It's Only Rock'n'Roll, ha anche stilato un elenco delle città che potrebbero essere coinvolte.

Ad alimentare questi si dice, sono arrivati ieri anche i social network della band inglese che hanno pubblicato una clip di 8 secondi nella quale si può vedere il loro logo stagliarsi in cielo. A fare da colonna sonora "Brown Sugar", accompagnata da due sole parole: "Sentirsi irrequieti".

Feeling restless pic.twitter.com/Zh0RWqySqW — The Rolling Stones (@RollingStones) February 3, 2020

Il giornale di Minneapolis Star Tribune, sempre ieri, ha pubblicato la notizia di una scultura di ghiaccio con il logo degli Stones installata in un grattacielo a Minneapolis. Il giornale riporta che pare essere in programma un annuncio per il 6 febbraio, riguardante un 'concerto senza nome'. Non bastasse, il logo è apparso anche al Bank of America Stadium di Charlotte, in Carolina del Nord.

Il sito sopra citato riporta tappe anche a Vancouver, Austin, Detroit, Tampa, Louisville, Buffalo, Cleveland, St. Louis e Pittsburgh, per i concerti degli Stones a maggio e giugno.