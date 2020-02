Sanremo 2020: Gessica Notaro e Antonio Maggio ospiti con una canzone (scartata) di Ermal Meta

Alla lista degli ospiti del Festival di Sanremo 2020 si aggiungono altri due nomi: quelli di Gessica Notaro e di Antonio Maggio. La showgirl - che fu sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato - e il cantante, già vincitore del Festival tra le "Nuove proposte" nel 2013 con "Mi servirebbe sapere", canteranno una canzone scritta da Maggio insieme a Ermal Meta. Il brano, secondo quanto risulta a Rockol, sarebbe stato presentato dalla coppia ad Amadeus, ma non sarebbe riuscito ad entrare nella lista delle 24 canzoni in gara. Gessica Notaro e Antonio Maggio (in foto) lo proporranno fuori gara: "Vuole essere un manifesto di quello che di drammatico Gessica ha subito tre anni fa", il commento del conduttore e direttore artistico del Festival.