Al Bano e Romina, il nuovo album ‘Raccogli l’attimo’ esce il 7 febbraio

La coppia di "Felicità" è attesa questa sera, 4 febbraio, sul palco del Teatro Ariston in occasione della prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo . Al Bano e Romina Power, in qualità di ospiti della manifestazione, presenteranno dal vivo il loro nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali da domani - prima canzone registrata dalla coppia dopo venticinque anni. La canzone - con il testo scritto da Cristiano Malgioglio e Romina Power - si intitola “Raccogli l’attimo” e prende il titolo dal nuovo album del cantautore di Cellino San Marco e Romina, che arriverà sui mercati il prossimo 7 febbraio.

