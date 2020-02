Beach Boys, Brian Wilson contro Mike Love: 'Supporta la caccia: boicottatelo'

Le dispute sulla titolarità della gloriosa sigla che ha regalato ad appassionati di tutto il mondo capolavori come "Pet Sounds" - appianata, non senza polemiche, da ormai molti anni - questa volta non c'entra: Brian Wilson, principale compositore dei Beach Boys la cui discontinua attività dal vivo con il gruppo si è conclusa con la reunion del 2012, ha invitato pubblico e fan a boicottare la musica del suo (ex) gruppo almeno fino a quando l'attuale proprietario del marchio Mike Love non annullerà un concerto previsto per il prossimo mercoledì, 5 febbraio, alla convention internazionale del Safari Club di Reno, in Nevada.

La presa di posizione dell'artista, che per fare valere le sue ragioni si è appoggiato anche a una petizione online aperta da un fan sulla piattaforma Change.org, è stata spiegata dallo stesso Wilson con una serie di tweet pubblicata sul proprio canale social ufficiale:

It has been brought to my attention that on Wednesday February 5, The Beach Boys touring group licensed by Mike Love are headlining at the Safari Club International Convention in Reno, Nevada... — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) February 3, 2020

This organization supports trophy hunting, which Both Al and I are emphatically opposed to. There’s nothing we can do personally to stop the show, so please join us in signing the petition at https://t.co/vOUtJDq6t2 — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) February 3, 2020

"E' stata portata alla mia attenzione la data che i Beach Boys portati in scena da Mike Love terranno il prossimo 5 febbraio alla convention internazionale del Safari Club di Reno, in Nevada", ha scritto Love: "Questa organizzazione supporta la caccia sportiva, pratica alla quale sia io che Al [Jardine, altro elemento storico dei Beach Boys] ci opponiamo con vigore. Non c'è niente che possa fare, personalmente, per impedire che questo concerto abbia luogo, quindi vi invito a firmare la petizione online aperta a questo indirizzo".

Il principale relatore alla convention 2020 del Safari Club di Reno sarà Donald Trump Jr., quarantaduenne figlio primogenito dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.